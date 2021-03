Afghanistan 2021, le truppe Usa e i commenti dei generali italiani (Di domenica 14 marzo 2021) Le ultime notizie (uscite oggi, domenica 14 marzo, sul New York Times tramite funzionari statunitensi, europei e afghani) raccontano che gli Stati Uniti in Afghanistan hanno circa mille soldati in più di quanto dichiarato. Si tratta di commandos che lavorano per Pentagono e Cia e il cui dispiegamento è coperto da un perimetro nebuloso per ragioni operative, ma “ciò aggiunge un altro livello di complessità al vorticoso dibattito alla Casa Bianca sull’opportunità di mantenere un accordo, raggiunto dall’amministrazione Trump e dai talebani, che richiede la rimozione delle forze americane rimanenti entro primo maggio”. Data che potrebbe facilmente saltare, mentre quei reparti scelti potrebbero restare per portare avanti missioni anti-terroristi (anche sabato ci sono stati otto morti a Herat per un’autobomba). Mille uomini possono sembrare niente davanti ai centomila che ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Le ultime notizie (uscite oggi, domenica 14 marzo, sul New York Times tramite funzionari statunitensi, europei e afghani) raccontano che gli Stati Uniti inhanno circa mille soldati in più di quanto dichiarato. Si tratta di commandos che lavorano per Pentagono e Cia e il cui dispiegamento è coperto da un perimetro nebuloso per ragioni operative, ma “ciò aggiunge un altro livello di complessità al vorticoso dibattito alla Casa Bianca sull’opportunità di mantenere un accordo, raggiunto dall’amministrazione Trump e dai talebani, che richiede la rimozione delle forze americane rimanenti entro primo maggio”. Data che potrebbe facilmente saltare, mentre quei reparti scelti potrebbero restare per portare avanti missioni anti-terroristi (anche sabato ci sono stati otto morti a Herat per un’autobomba). Mille uomini possono sembrare niente davanti ai centomila che ...

Ecco perché gli Usa non lasceranno l'Afghanistan. Il commento del gen. Santo L'alto valore geostrategico dell'Afghanistan, considerate le tensioni con Pechino, Mosca e Teheran e le grandi e appetibili risorse minerarie del territorio, è indubbio. E far vedere al mondo la ...

Afghanistan: autobomba a Herat, salgono a otto le vittime - Ultima Ora Agenzia ANSA Ecco perché gli Usa non lasceranno l’Afghanistan. Il commento del gen. Santo L’Afghanistan spiegato dal generale Vincenzo Santo È sempre complicato capire cosa ci sia esattamente nella testa delle persone, figurarsi in quelle di coloro che si occupano di “interessi ...

Afghanistan, la street artist che disegna i diritti delle donne Quando disegna lungo le pareti degli edifici di Kabul, in Afghanistan non si sente mai al sicuro ma Shamsia Hassani non smetterà di portare l'arte in strada. «Così chiedo diritti per le donne» ...

