Traffico Roma del 13-03-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 13 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione invariata la situazione sulla-fiumicino penalizzata da un grave incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare in direzione del centro ilè ancora bloccato che sono ancora in corso i rilievi del caso a chi proviene da Fiumicino e dal raccordo anulare e sono diretti verso l’euro e suggeriamo di proseguire sul raccordo di utilizzare l’uscita 28 via del Mare Ostiense oppure uscita 26 Pontina Eur perintenso abbiamo ancora in viale di Tor di Quinto tra ponte Milvio con la tangenziale e poi ci restano cuore per lo stesso motivo sul lungotevere tra ponte Mazzini e ponte Garibaldi in direzione del Testaccio incolonnamenti anche nella zona di Villa Pamphili in via Leone XIII 3 via Aurelia Antica via della Nocetta indirizzo via dei Colli Portuensi poi ...