Sfiducia per il sindaco di Melito: 13 consiglieri contro di lui (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il sindaco di Melito Luciano Mottola ha ricevuto la Sfiducia dei consiglieri. Aveva ereditato la poltrona quando era vicesindaco dopo la scomparsa di Antonio Amante. Diversi, nelle ultime settimane, erano stati i tentativi da parte della minoranza di Sfiduciare il primo cittadino. Questi i 13 consiglieri che, con le loro dimissioni, hanno sfiudicato Mottola: Carpentieri, Pentoriero e Guarino, del PD, Stefano Pellecchia di Melito Adesso, Renato Rinaldi (deMa), Alessandro Simeone (Cristiani e Popolari), Nunzio Marrone, Patrizia Di Munno, Vincenzo Costa e Antonio Ciampa, dissidenti passati in opposizione, Antonio Cuozzo, Vincenzo Bortone e Francesco Amente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

