Romagna mia risuonerà in cielo: ad 83 anni è morto Raoul Casadei

Aveva fatto ballare e innamorare generazioni di italiani con successi come "Romagna mia" e "Ciao mare". Ora le sue canzoni risuoneranno in cielo. È morto Raoul Casadei. Il re del ballo liscio aveva 83 anni. Era ricoverato da martedì 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Nato a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto 1937, viveva con la moglie Pina e i figli al "recinto" di Villamarina di Cesenatico, con lui dividevano la casa anche Carolina e i nipotini. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi minuti stanno arrivando alla famiglia Casadei.

faber65c : RT @giubileif: Una tragica notizia, ci lascia Raoul Casadei, il re del liscio e un’icona per tutti noi romagnoli. Continuerai a vivere in o… - maivenerdi : RT @effetronky: La simpatia della gente romagnola, la passione per la musica e per il ballo Raul Casadei ha rappresentato tutto questo con… - michelenovaga : Addio a Raoul #casadei grande romagnolo che ha reso celebre questa terra nel mondo intero. Da oggi ascoltare… - franco_sala : RT @effetronky: La simpatia della gente romagnola, la passione per la musica e per il ballo Raul Casadei ha rappresentato tutto questo con… - thatsVane : Se non hai mai cantato a squarciagola 'Romagna mia' a fine serata non hai mai avuto una bella serata. -

