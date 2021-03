Roma: secondo una ricerca è la città più trafficata d’Italia (Di sabato 13 marzo 2021) Legambiente Lazio ha recentemente reso noti i dati emersi da una ricerca realizzata da INRIX Global Traffic Scorecard. Stando a quanto si legge Roma risulta essere la città più trafficata d’Italia. La Capitale si è anche posizionata al diciottesimo posto per quanto riguarda tutte le città del mondo. Questi risultati dimostrano come sia necessario cercare di correre ai ripari allo scopo di tutelare l’ambiente cittadino e anche la saluta dei Romani che ogni giorno respirano aria piena di smog. Roma è la città più trafficata d’Italia Una recente ricerca ha reso noto che Roma è lacittà più trafficata d’Italia. La ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Legambiente Lazio ha recentemente reso noti i dati emersi da unarealizzata da INRIX Global Traffic Scorecard. Stando a quanto si leggerisulta essere lapiù. La Capitale si è anche posizionata al diciottesimo posto per quanto riguarda tutte ledel mondo. Questi risultati dimostrano come sia necessario cercare di correre ai ripari allo scopo di tutelare l’ambiente cittadino e anche la saluta deini che ogni giorno respirano aria piena di smog.è lapiùUna recenteha reso noto cheè lapiù. La ...

