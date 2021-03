Rinnovo Lautaro Martinez | ok da parte degli agenti ma faccia a faccia rinviato

(Di sabato 13 marzo 2021) Glidisono a Milano per definire ildel Toro ma ilè stato: il motivo Glidi, in particolare Beto Yaque, si trovano a Milano per definire con l’Inter i termini deldell’argentino. Come riporta Tuttosport, la visita dei rappresentanti del bomber argentino doveva servire per definire gli ultimi dettagli col club nerazzurro, ma il Covid che ha colpito grandella dirigenza dell’Inter “ha costretto gli interessati arinviare il, con aggiornamenti arrivati solamente via ...

Gli agenti diMartinez sono a Milano per definire ildel Toro ma il faccia a faccia è stato rinviato: il ......legata alla situazione diMartinez . In questi giorni i suoi agenti, in particolare Beto Yaque , soggiornano a Milano. Come si legge tra le pagine è stata trovata già l'intesa per il...Romelu Lukaku pensa solo all'Inter. E ha detto 'no' al Manchester City di Pep Guardiola che nelle scorse settimane è tornato alla carica con nuovi sondaggi dopo aver sondato il t ...Non solo Lukaku, anche Lautaro Martinez è deciso a restare a Milano. Come riportato da Tuttosport, l’intesa per il rinnovo di contratto del numero 10 è stata ormai raggiunta tra club ed entourage: il ...