League of Legends | Daniele “Jiizuke” Di Mauro | “Non mi ritiro | farò tanti anni con Evil Geniuses”

Ma quale ritiro! Daniele 'Jiizuke' di Mauro, campione italiano di League of Legends, ha voluto sgombrare il campo dalle voci circolate di recente che lo volevano pronto a lasciare il mondo degli esports. Non solo Di Mauro va avanti, ma anzi il giocatore venticinquenne crede che la sua carriera sia "appena iniziata" e che il 2021 sarà il trampolino di lancio per un futuro ricco di soddisfazioni. In molti ritengono che difficilmente i giocatori professionisti riescano a rimanere negli esports dopo i 25 anni. Jiizuke non è di questo avviso, ed è la sua carriera che lo dimostra. L'italiano ha debuttato da professionista a 22 anni, ha iniziato a competere nella LEC a 23, e ora, a 25 anni, è carico come non ...

