La madre di Fabrizio Corona | Mio figlio perseguitato da una magistratura bigotta

SkyTG24 : Madre di Fabrizio Corona: “Mio figlio è perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” - GiadaChioso : @HologramsJem Io mi schiero con Fabrizio Corona, non è un angelo ma qui glinstanno rovinando la vita e ancheba suo… - mlpedo1 : RT @SkyTG24: Madre di Fabrizio Corona: “Mio figlio è perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” - terry50mm : RT @SkyTG24: Madre di Fabrizio Corona: “Mio figlio è perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” - giuseppeMI1998 : Arresto Fabrizio Corona, parla la madre: “Mio figlio è perseguitato” -

Ultime Notizie dalla rete : madre Fabrizio

Corona è ancora ricoverato al Niguarda, dove sta facendo uno sciopero della fame per la revoca dei domiciliari. "Per la prima volta dopo tanti anni - dice la- ti ho visto cambiato. ...Prima di essere arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria,Corona aveva provato a consolare lain lacrime. Ora è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda ...Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Fabrizio Corona è "un perseguitato". Lo sostiene sua madre, Gabriella Privitera, in un post pubblicato oggi sulla pagina Instagram del figlio, ancora ricoverato al Niguar ...Fabrizio Corona si trova ancora ricoverato in psichiatria, nelle ultime ore è arrivato l'appello della mamma. Ecco le sue parole.