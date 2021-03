Writers and Lovers: Toni Collette alla regia (Di venerdì 12 marzo 2021) La candidata all’Oscar Toni Collette debutterà alla regia con un adattamento del romanzo best-seller del New York Times, Writers and Lovers, scritto da Lily King. Di cosa parla Writers and Lovers? Pubblicato nel 2020, Writers and Lovers, racconta le vicende di Casey Peabody, un’aspirante scrittrice disoccupata nella Boston del 1990, il cui mondo è scosso da una fresca storia d’amore e dalla morte improvvisa della madre. La sua vita diventa però decisamente più complicata quando si innamora di due uomini – nello stesso tempo – molto diversi tra loro. Toni Collette su Writers and Lovers “Volevo dirigere da un po’ di tempo, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) La candidata all’Oscardebutteràcon un adattamento del romanzo best-seller del New York Times,and, scritto da Lily King. Di cosa parlaand? Pubblicato nel 2020,and, racconta le vicende di Casey Peabody, un’aspirante scrittrice disoccupata nella Boston del 1990, il cui mondo è scosso da una fresca storia d’amore e dmorte improvvisa della madre. La sua vita diventa però decisamente più complicata quando si innamora di due uomini – nello stesso tempo – molto diversi tra loro.suand“Volevo dirigere da un po’ di tempo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Writers and Toni Collette debutta alla regia con Writers and Lovers Toni Collette , nomination all'Oscar per Il sesto senso, attrice duttile e originale nelle sue scelte artistiche, a quasi cinquant'anni si cimenterà con la regia : la sua opera prima sarà Writers and Lovers , adattamento del romanzo omonimo di Lily King , della quale in Italia è già arrivato Euforia per Adelphi. La storia racconta di Casey Peabody, aspirante romanziera in difficoltà ...

