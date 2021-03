WhatsApp e i messaggi vocali troppo lunghi: si testa una nuova funzionalità. L’indiscrezione (Di venerdì 12 marzo 2021) WhatsApp pare stia iniziando a lavorare ad una nuova funzione che renderà molto più comodo riprodurre i messaggi vocali Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per il team di WhatsApp. La piattaforma di messagistica istantanea più diffusa al mondo ha subito una vera e propria fuga di utenti nel mese di gennaio che hanno preferito e scelto la concorrenza. Nel frattempo, gli sviluppatori di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea hanno continuato a lavorare duramente per introdurre nuove funzionalità. Secondo un’indiscrezione lanciata su Twitter del ben noto sito WABetaInfo, il più informato sugli aggiornamenti in cantiere in casa WhatsApp, si starebbe testando la possibilità di modificare la velocità di ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021)pare stia iniziando a lavorare ad unafunzione che renderà molto più comodo riprodurre iIl 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per il team di. La piattaforma di messagistica istantanea più diffusa al mondo ha subito una vera e propria fuga di utenti nel mese di gennaio che hanno preferito e scelto la concorrenza. Nel frattempo, gli sviluppatori di questa popolare applicazione distica istantanea hanno continuato a lavorare duramente per introdurre nuove. Secondo un’indiscrezione lanciata su Twitter del ben noto sito WABetaInfo, il più informato sugli aggiornamenti in cantiere in casa, si starebbendo la possibilità di modificare la velocità di ...

