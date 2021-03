Ultime Notizie Roma del 12-03-2021 ore 15 | 10

(Di venerdì 12 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 12 marzo in studio Giuliano fiori in primo piano dal 15 marzo al 6 aprile le zone Gialle vengono portati in arancione si rende più tempestivo l’ingresso in area Rossa tutte le regioni che hanno un’incidenza settimanale è superiore a 250 casi su 100.000 abitanti verranno inserite nell’area quelle misure più severe è una delle proposte di nuove misure restrittive che il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato alle regioni che potranno individuare quando in arancione aree specifiche da portare in rosso le misure saranno inserite in 1 DL che sarà varato dal Consiglio dei Ministri a Pasqua dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa regioni e comuni chiedono di parlare di storia contemporanea con le nuove misure Germania sicura saremo rapidi anche congedi parentali retroattivi l’istituto ...

fanpage : ??Morte Giuseppe Maniscalco, il referto dell'autopsia esclude il nesso con la dose del vaccino #AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - fanpage : Domani il premier parlerà del caso vaccini #AstraZeneca

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Il vaccino Astrazeneca è sicuro". Lo ha ribadito il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi, in un'intervista a Lombardia Notizie ...GROSSETO. Gli ordini professionali dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti della provincia di Grosseto non hanno dubbi sull'efficacia dei vaccini anti-Covid in uso e invitano i cittadini ad aver ...