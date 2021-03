Serie B | vince il Cittadella contro il Pisa La Spal frenata dall’Entella

(Di venerdì 12 marzo 2021) Successo delsule pareggio a reti bianche trae Entella. Si è aperta così la 28^ giornata diB. Al Paolo Mazza il punto serve piu’ agli estensi che ai liguri: la squadra di Marino aggancia provvisoriamente il ChievoVerona a quota 42 rafforzando la posizione play-off e allungando a +5 sulsconfitto oggi dalmentre resta in fondo alla classifica l’undici di Vivarini, al quarto pari di fila.Ilsi rialza. La squadra di Venturato batte 2-0 ile ritrova la vittoria in casa dove veniva da due sconfitte consecutive. I padroni di casa partono subito forte e in pochi minuti sbloccano il risultato con Tsadjout che si invola da meta’ campo e batte Gori in uscita. Venturato cambia modulo e gioca con una ...

Corriere dello Sport.it

Un tempo forse con la testa già al Real Madrid, un altro per sbrigare la (complicata) pratica Spezia. L'Atalanta vince 3 - 1, ritrova il miglior Pasalic (prima doppietta in stagione) e si prende tre punti fondamentali per riportarsi in zona Champions, almeno per una notte. Ora la banda Gasperini può concentrarsi ... Anche Pasalic dal 1' minuto, Sportiello vince il ballottaggio con Gollini, per la porta: Gasperini ... Successo del Cittadella sul Pisa e pareggio a reti bianche tra Spal e Entella. Si è aperta così la 28^ giornata di Serie B. Al Paolo Mazza il punto serve piu' agli estensi che ai liguri: la squadra di ...