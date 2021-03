Serie B 2020/2021, Tsadjout e Proia piegano il Pisa: Cittadella vince 2-0 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Cittadella vince in casa contro il Pisa per 2-0 nella ventottesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con la rete di Tsadjout e raddoppiano al 30? con la rete di Proia. Gli uomini di Venturato salgono a quota 44 punti ad una sola lunghezza di distanza dal Venezia quarto, mentre il Pisa subisce una battuta d’arresto e rimane a 37 punti al nono posto in classifica a pari merito con il Frosinone. LA CRONACA – Partenza sprint del Cittadella che passa in vantaggio dopo appena 8 minuti: Gargiulo alza la testa e premia lo scatto in verticale sul filo del fuorigioco di Tsadjout che guarda dritto negli occhi Gori e lo batte sul suo palo. Sulle ali ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilin casa contro ilper 2-0 nella ventottesima giornata di. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con la rete die raddoppiano al 30? con la rete di. Gli uomini di Venturato salgono a quota 44 punti ad una sola lunghezza di distanza dal Venezia quarto, mentre ilsubisce una battuta d’arresto e rimane a 37 punti al nono posto in classifica a pari merito con il Frosinone. LA CRONACA – Partenza sprint delche passa in vantaggio dopo appena 8 minuti: Gargiulo alza la testa e premia lo scatto in verticale sul filo del fuorigioco diche guarda dritto negli occhi Gori e lo batte sul suo palo. Sulle ali ...

