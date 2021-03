(Di venerdì 12 marzo 2021) «Ho deciso, aderisco ai», dice ildiin un’intervista a Repubblica. «Non c’è più tempo da perdere. La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e comesono sempre più convinto che il miglioramento delle politiche pubbliche parta dalle strategie di sviluppo delle città. E miglioramento per me significa puntare con coraggio e decisione su sviluppo sostenibile e avanguardia ambientale. Lo penso da sempre. Aho creato, e gestito in prima persona, l’assessorato alla Transizione Ecologica». Ma perché questa decisione ora che è in campagna elettorale in vista delle prossime comunali? «Adesso questi due miei percorsi –e ...

Linkiesta : Il sindaco di Milano Beppe Sala passa ai Verdi europei - BeppeSala : Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aper… - berlusconi : Con Carlo Tognoli se ne va un protagonista della storia di Milano e del socialismo italiano. Un sindaco stimato nel… - Blackskorpion4 : RT @Linkiesta: Il sindaco di Milano Beppe Sala passa ai Verdi europei - VIGELLI : Letta o non Letta.. Sala se ne va dal PD.. Il sindaco di Milano Beppe Sala passa ai Verdi europei -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Milano

"Ho deciso, aderisco ai Verdi europei", dice ildiBeppe Sala in un'intervista a Repubblica. "Non c'è più tempo da perdere. La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e come ...IldiBeppe Sala ha deciso: 'Aderisco ai Verdi europei'. In un'intervista a Repubblica spiega: 'La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come ...I rappresentanti della World Trade Point Federation (Wtpf), organizzazione internazionale non governativa costituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (United Nations Co ...Per il sindaco di Milano, il partito sta "attraversando un momento difficile e io non avrei propriamente il diritto di dire la mia da interno" ...