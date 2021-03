I diamanti sono la pietra preziosa più nota e desiderata ma ci sono tante cose da scoprire (Di venerdì 12 marzo 2021) Ci sono dei falsi miti attorno ai diamanti, scopriamoli insieme. sono la pietra preziosa più nota e desiderata, ma la ragione non dipende dal fatto che siano le gemme di maggiore valore, né le più brillanti. La loro fama dipende dalle strategie commerciali della De Beers. A questa azienda si deve anche la falsa credenza secondo cui i diamanti sarebbero rari. Le miniere di diamanti non si trovano ovunque, il numero di queste pietre preziose non è infinito, ma l’idea che ce ne siano pochi si è diffusa perché per decenni la De Beers ne ha messo da parte una grossa riserva, vendendo solo una parte di quelli estratti. Tenendo così alti i prezzi, e al tempo stesso alimentando il mito intorno ai ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 marzo 2021) Cidei falsi miti attorno ai, scopriamoli insieme.lapiù, ma la ragione non dipende dal fatto che siano le gemme di maggiore valore, né le più brillanti. La loro fama dipende dalle strategie commerciali della De Beers. A questa azienda si deve anche la falsa credenza secondo cui isarebbero rari. Le miniere dinon si trovano ovunque, il numero di queste pietre preziose non è infinito, ma l’idea che ce ne siano pochi si è diffusa perché per decenni la De Beers ne ha messo da parte una grossa riserva, vendendo solo una parte di quelli estratti. Tenendo così alti i prezzi, e al tempo stesso alimentando il mito intorno ai ...

