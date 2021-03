Cassa integrazione, il ministro Orlando: “Prorogata fino ad ottobre” (Di venerdì 12 marzo 2021) Spiegando gli obbiettivi del suo ministero, Andrea Orlando ha chiarito anche che la Cassa integrazione straordinaria verrà Prorogata. Con la pandemia che in questi giorni minaccia l’Italia costringendo il governo a prendere delle misure più rigide per il controllo della diffusione dei contagi, la prima preoccupazione degli italiani riguarda l’ambito lavoro. Le chiusure e le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Spiegando gli obbiettivi del suo ministero, Andreaha chiarito anche che lastraordinaria verrà. Con la pandemia che in questi giorni minaccia l’Italia costringendo il governo a prendere delle misure più rigide per il controllo della diffusione dei contagi, la prima preoccupazione degli italiani riguarda l’ambito lavoro. Le chiusure e le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

