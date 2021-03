UEFA, dal 2024 cambia il formato di Europa e Conference League: i dettagli (Di giovedì 11 marzo 2021) La UEFA cambierà il formato di Europa e Conference League a partire dal 2024. Le squadre restano 32 ma si seguirà il modello della nuova Champions League Secondo quanto riferito da Calcio&Finanza, la UEFA cambierà il formato di Europa e Conference League a partire dal 2024. Le squadre resteranno 32 ma la nella prima fase in ogni squadra giocherà sei partite contro sei avversarie diverse con tre gare in casa e tre in trasferta. Niente più fase a gironi. Le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla 24ª disputeranno un playoff per stabilire chi potrà andare avanti. Le otto vincitrici dei playoff proseguiranno negli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Lacambierà ildia partire dal. Le squadre restano 32 ma si seguirà il modello della nuova ChampionsSecondo quanto riferito da Calcio&Finanza, lacambierà ildia partire dal. Le squadre resteranno 32 ma la nella prima fase in ogni squadra giocherà sei partite contro sei avversarie diverse con tre gare in casa e tre in trasferta. Niente più fase a gironi. Le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla 24ª disputeranno un playoff per stabilire chi potrà andare avanti. Le otto vincitrici dei playoff proseguiranno negli ...

