Tennis, WTA Guadalajara 2021: Elisabetta Cocciaretto brilla contro l’argentina Podoroska ed accede ai quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) Fantastica affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Guadalajara. La Tennista marchigiana si è qualificata per i quarti di finale sul cemento messicano, dopo aver sconfitto con un doppio 7-5 l’argentina Nadia Podoroska, numero 45 del mondo e prima testa di serie. Una partita davvero ben giocata dall’azzurra, che ha saputo recuperare un break di svantaggio in entrambi i set, riuscendo anche ad annullare undici delle quattordici palle break concesse. Cocciaretto molto soddisfatta a fine partita: “Ho giocato un Tennis aggressivo ed il mio obiettivo era quello di giocare vicina al campo e fare il mio gioco per impedire a lei di comandare. Anche se si tratta certamente di una vittoria importante, comunque è soltanto una ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Fantastica affermazione dinel torneo WTA di. Lata marchigiana si è qualificata per idi finale sul cemento messicano, dopo aver sconfitto con un doppio 7-5Nadia, numero 45 del mondo e prima testa di serie. Una partita davvero ben giocata dall’azzurra, che ha saputo recuperare un break di svantaggio in entrambi i set, riuscendo anche ad annullare undici delle quattordici palle break concesse.molto soddisfatta a fine partita: “Ho giocato unaggressivo ed il mio obiettivo era quello di giocare vicina al campo e fare il mio gioco per impedire a lei di comandare. Anche se si tratta certamente di una vittoria importante, comunque è soltanto una ...

Advertising

sportface2016 : #WtaDubai 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 11 marzo - sportface2016 : #WtaDubai 2021: #Muguruza spazza via #Swiatek, avanti anche #Sabalenka e #Mertens - AndySportWomen : RT @SuperTennisTv: ?? 4 Trofei in carriera 1??2?? del ranking #WTA ?? 24 anni oggi ?? Buon compleanno @BelindaBencic! #tennis - SuperTennisTv : ?? 4 Trofei in carriera 1??2?? del ranking #WTA ?? 24 anni oggi ?? Buon compleanno @BelindaBencic! #tennis - sportface2016 : Wta #Dubai 2021: vittorie per #Muguruza, #Pliskova e #Sabalenka, out #Svitolina e #Kvitova -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA La Bencic battuta da una 19enne Esentata dal 1o turno e vincitrice in 3 set nei 1/16, Belinda Bencic (WTA 12) stata eliminata nei quarti del torneo di Dubai. L'ha sconfitta in 3 frazioni (6 - 1 2 - 6 7 - 5) la russa Anastasia Potapova (88). Nel suo match degli ottavi l'elvetica ha perso senza ...

Tennis: Wta Dubai, Trevisan ko al 2° turno Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo Wta 1000 di Dubai (cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6 - 2, 6 - 4, in un'ora e 20 minuti di partita, alla ...

Tennis, Barty resta numero uno della classifica Wta Corriere dello Sport.it Tennis, WTA Guadalajara 2021: Elisabetta Cocciaretto brilla contro l’argentina Podoroska ed accede ai quarti Fantastica affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Guadalajara. La tennista marchigiana si è qualificata per i quarti di finale sul cemento messicano, dopo aver sconfitto con un doppi ...

WTA Guadalajara: meravigliosa Cocciaretto, supera la n.1 Podoroska e vola ai quarti Bella affermazione per Elisabetta Cocciaretto contro l'argentina Nadia Podoroska. Nei quarti per lei la qualificata Davis ...

Esentata dal 1o turno e vincitrice in 3 set nei 1/16, Belinda Bencic (12) stata eliminata nei quarti del torneo di Dubai. L'ha sconfitta in 3 frazioni (6 - 1 2 - 6 7 - 5) la russa Anastasia Potapova (88). Nel suo match degli ottavi l'elvetica ha perso senza ...Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo1000 di Dubai (cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6 - 2, 6 - 4, in un'ora e 20 minuti di partita, alla ...Fantastica affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Guadalajara. La tennista marchigiana si è qualificata per i quarti di finale sul cemento messicano, dopo aver sconfitto con un doppi ...Bella affermazione per Elisabetta Cocciaretto contro l'argentina Nadia Podoroska. Nei quarti per lei la qualificata Davis ...