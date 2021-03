Tegola Juventus, Pirlo perde un big: salta il Cagliari (Di giovedì 11 marzo 2021) È emergenza totale in casa Juventus. L’ultimo infortunio mette in difficoltà Andrea Pirlo in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Alla disfatta in Champions League si aggiunge l’emergenza infortuni culminata con l’ultimo stop che rende ancora più difficile la situazione per la retroguardia bianconera che non riesce a trovare una continuità nelle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) È emergenza totale in casa. L’ultimo infortunio mette in difficoltà Andreain vista della prossima sfida di campionato contro il. Alla disfatta in Champions League si aggiunge l’emergenza infortuni culminata con l’ultimo stop che rende ancora più difficile la situazione per la retroguardia bianconera che non riesce a trovare una continuità nelle L'articolo proviene da Inews.it.

