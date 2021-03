Stefano De Martino verso il serale di Amici? L’indiscrezione (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano De Martino pronto a tornare ad Amici di Maria De Filippi? Manca ormai pochissimo al serale del talent show e le indiscrezioni sui protagonisti e sulle modalità della sfida si diffondono praticamente ogni giorno. Tutto tace sulla divisione di cantanti e ballerini. Se in un primo momento si pensava che gli allievi avrebbero gareggiato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 marzo 2021)Depronto a tornare addi Maria De Filippi? Manca ormai pochissimo aldel talent show e le indiscrezioni sui protagonisti e sulle modalità della sfida si diffondono praticamente ogni giorno. Tutto tace sulla divisione di cantanti e ballerini. Se in un primo momento si pensava che gli allievi avrebbero gareggiato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MikyS03 : una fonte vicina a @361_magazine svela che i primi giudici del serale dovrebbero essere Stefano De Martino e Sabrin… - robertopontillo : RT @bubinoblog: IL SERALE DI AMICI: STEFANO DE MARTINO, SABRINA FERILLI E CAN YAMAN IN GIURIA? - bubinoblog : IL SERALE DI AMICI: STEFANO DE MARTINO, SABRINA FERILLI E CAN YAMAN IN GIURIA? - blogtivvu : Stefano De Martino al serale di #Amici20? Ecco in che ruolo, l’indiscrezione - Flaxgiugiulola : RT @__LittleSun: Quindi Stefano De Martino come papabile giudice? Finalmente ragioniamo con qualcuno che di danza se ne intende! #Amici20 -