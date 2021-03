Salvatore Antibo ricoverato per embolia polmonare (Di giovedì 11 marzo 2021) Non c'è pace per Salvatore Antibo , autentica leggenda dell'atletica leggera italiana. Il campione europeo dei 5000 e dei 10000 metri piani a Spalato '90 è attualmente ricoverato in terapia intensiva ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Non c'è pace per, autentica leggenda dell'atletica leggera italiana. Il campione europeo dei 5000 e dei 10000 metri piani a Spalato '90 è attualmentein terapia intensiva ...

