Quirinale | piattaforma | banchi | gel | studenti che non si arrendono alla pandemia**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Le scuole chiuse sono una ferita per tutti", aveva affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nei giorni del lockdown. Ed oggi, nel conferire a 28 giovani gli attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica", il Capo dello Stato ha voluto anche premiare con tre targhe per azioni collettive ragazzi che hanno dimostrato con le loro iniziative la volontà di andare oltre le difficoltà legatechiusura degli istituti di istruzione. In particolare, un riconoscimento è andato Matteo Mainetti, Jacopo Rangone, Emanuele Sacco, Pietro Cappellini, promotori di PC4U.Tech. "La didattica digitale è diritto di tutti": con questo motto i quattro ragazzi milanesi hanno creato questacon l'obiettivo di portare computer e tablet nelle case dei ragazzi che non li hanno. Pc4u.tech è un sito molto semplice che fa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale piattaforma

LiberoQuotidiano.it

... cioè laprogrammatica che portò il presidente di Regione Lazio a vincere le primarie ... è stato bruciato il 18 aprile sulla candidatura di Franco Marini, il suo candidato per il. ...... che traccia l'agenda del premier nei prossimi giorni: intervento l'8 marzo alper la ...una serie di dati sull'andamento della campagna vaccinale ed è stato fatto un punto sulla...(Adnkronos) – Infine un premio ai ragazzi dell’Istituto Tecnico ‘Galileo Galilei’ di Bolzano, che sono stati capaci di produrre autonomamente gel igienizzante e il risultato del loro lavoro è stato pr ...Dopo le prime 5 azioni (su 17) di Paesaggi Umani; l’intervento on line al festival Transistor di Cada die, in relazione al progetto TikTokAntigone; il talk per Digeat sul Performing Media per l’Innova ...