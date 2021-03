Nicola Vivarelli e i rumor sulla sua omosessualità | parla l’ex dama di Sirius | “Si è inventato che siamo stati insieme per non far pensare che è gay”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la frequentazione con Gemma Galgani,ha corteggiato la bella Veronica de Nigris e i due sono uscitiper un po’ di tempo.in una delle sue ultime apparizioni a Uomini e Donne ha rivelato di aver consumato con Veronica, mandando su tutte le furie la, che ha subito negato. Adesso la De Nigris intervistata da FraLof ha lanciato una mezza bomba. Secondovolto di U&D, l’ufficiale di marina (qui le sue foto in slip nel periodo da modello) si sarebbedi aver avuto un rapporto con lei, solo per allontanare isua presunta. “Ero incuriosita da lui, adesso non lo sento assolutamente più. Lui aveva chiesto il mio telefono dopo aver chiuso con ...

IsaeChia : #UominieDonne, un’ex dama al vetriolo contro #ArmandoIncarnato e #NicolaVivarelli: “Due pagliacci!” #TronoOver - BITCHYFit : Nicola Vivarelli e i rumor sulla sua omosessualità, parla l’ex dama di Sirius: “Si è inventato che siamo stati insi… - zazoomblog : Uomini e Donne: accuse shock su Nicola Vivarelli è gay? - #Uomini #Donne: #accuse #shock #Nicola - zazoomblog : Uomini e Donne Nicola Vivarelli è gay? Con me si è inventato tutto: accuse shock allex di Gemma Galgani - #Uomini… - zazoomblog : Nicola Vivarelli e i rumor sulla sua omosessualità parla l’ex dama di Sirius: “Si è inventato che siamo stati insie… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Vivarelli

Prima di lasciare Uomini e Donne ,ha frequentato Veronica De Nigris dopo aver corteggiato Gemma Galgani . L'ex Sirius della TV secondo molti sarebbe gay ma, per nascondere la sua omosessualità, avrebbe messo in piedi ...è gay , parola di Veronica, ex dama di Uomini e donne . Tutto finto quindi quello che abbiamo visto tra Sirius e Gemma Galgani in pieno lockdown? Tutto quello che ha segnato un vero e ...Ex cavaliere di Uomini e Donne è gay ma nasconde l’omosessualità uscendo con le dame? Arriva una testimonianza: ecco che succede."Nicola Vivarelli è gay", la rivelazione della sua ex Veronica di Uomini e donne, Sirius ha davvero mentito a Gemma e a tutti gli altri?