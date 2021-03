L’EMA ha raccomandato il vaccino di Johnson & Johnson (Di giovedì 11 marzo 2021) Ora si attende l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ma occorrerà qualche settimana per avere le prime dosi Leggi su ilpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Ora si attende l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ma occorrerà qualche settimana per avere le prime dosi

