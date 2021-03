Juventus, al via la rivoluzione: rischiano tre big (Di giovedì 11 marzo 2021) La Juventus potrebbe rivoluzionare l’intera rosa dopo la sconfitta rimediata contro il Porto che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche i pezzi pregiati potrebbero essere in discussione e inseriti sul mercato durante la prossima sessione estiva. Juventus: incerto il futuro di Dybala, De Ligt e Morata In caso di offerte irrinunciabili, potrebbero partire sia Paulo Dybala che De Ligt. Il primo non avrebbe ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo mentre il secondo sarebbe nel mirino del Barcellona. Leggi anche:Icardi Juventus, sondaggi esplorativi: Paratici sfida due top club Sotto osservazione anche le prestazioni di Alvaro Morata. Il prestito dall’ Atletico Madrid scadrà in estate. Se la Juventus volesse confermarlo dovrà versare i 10 milioni di Euro per un ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 11 marzo 2021) Lapotrebbe rivoluzionare l’intera rosa dopo la sconfitta rimediata contro il Porto che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche i pezzi pregiati potrebbero essere in discussione e inseriti sul mercato durante la prossima sessione estiva.: incerto il futuro di Dybala, De Ligt e Morata In caso di offerte irrinunciabili, potrebbero partire sia Paulo Dybala che De Ligt. Il primo non avrebbe ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo mentre il secondo sarebbe nel mirino del Barcellona. Leggi anche:Icardi, sondaggi esplorativi: Paratici sfida due top club Sotto osservazione anche le prestazioni di Alvaro Morata. Il prestito dall’ Atletico Madrid scadrà in estate. Se lavolesse confermarlo dovrà versare i 10 milioni di Euro per un ...

