Final Fantasy 16 | in arrivo anche su PC?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’uscita del nuovo16 su PS5, voci di corridoio dicono che potrebbe approdaresu PC Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida, autore di videogiochi e game director giapponese sarà, ancora una volta, collaboratore di Square Enix. Egli ha affermato, in seguito all’uscita di un video, che la grafica del nuovomostrata non è ancora quella definitiva. La rinomata holding giapponese ha confermato la cosa, dichiarando l’intenzionale trattenuta delle notizie su16, forse in uscitasu PC. La paura che qualcosa fatto a metà, possa rovinare l’idea dei giocatori sul prodotto causando speculazioni, è molta. Ogni giocatore della saga, ha spiegato Yoshida, è affezionato a delle meccaniche diverse a seconda del capitolo che ...