Daniela Ferolla | chi è il padre | ex maresciallo | ha poi cambiato mestiere

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 marzo 2021) Curiosità sulla vita privata dell’ex Miss Italia . (Instagram)Seguitissima su Instagram, dove ha decine di migliaia di follower,è stata Miss Italia in un anno particolare: venne eletta la più bella d’Italia infatti a soli 17 anni il 10 settembre 2001. Il giorno dopo, il mondo intero fu sconvolto dall’attentato alle Torri Gemelle a New York. In occasione della sua elezione a Miss, al suo fianco c’erano i genitori. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: chi è la conduttrice ex Miss Italia, cosa sapere La conduttrice televisiva italiana è figlia di Fernando, exdei carabinieri, e di Anna Mautone, morta nel 2015 di cancro. Inoltre ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam. La minore ha intrapreso il percorso di Miss Italia con meno fortuna di lei. I ...