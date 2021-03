Carabinieri donano 2 207 libri al carcere minorile di Nisida

(Di giovedì 11 marzo 2021) Idel Comando Provinciale di Napoli hanno consegnato 2207al direttore dell’Istituto penitenziariodi, Gianluca Guida. I testi provengono dalla Biblioteca della LegioneCampania. Sono destinati a costituire un valido strumento integrativo nella rieducazione dei minori ristretti. I volumi – di vario genere letterario, narrativa, storia e altre materie – sono stati messi a disposizione dei ragazzi “affinché possano rappresentare un punto di riferimento per la loro formazione”. La consegna è avvenuta nel pieno rispetto delle norme anti contagio. E’ stata curata dal comandante della Compagnia di Napoli Bagnoli, Maggiore Federico Lori. La Denuncia.

