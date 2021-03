Campania in lockdown, De Luca chiude lungomari, piazze e parchi. E da domani stop ai mercati (Di giovedì 11 marzo 2021) Erano tre mesi che in Campania non si toccava il picco dei tremila contagi, poi ieri il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi sforna un numero impietoso: 3.034 contagi senza contare... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 marzo 2021) Erano tre mesi che innon si toccava il picco dei tremila contagi, poi ieri il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi sforna un numero impietoso: 3.034 contagi senza contare...

lilith975 : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… - salernonotizie : De Luca ricorre a un mini lockdown in Campania: oltre 3000 positivi in 24 ore - mariadmarzano : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… - PolicyMaker_mag : #DeLuca ha firmato nella notte. Da oggi a domenica 21 marzo, si dispone la chiusura al pubblico di #parchi urbani,… - infoitinterno : Campania in lockdown, De Luca chiude lungomari, piazze e parchi. E da domani stop ai mercati -