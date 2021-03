Calciatore della Dinamo Bucarest positivo alla cocaina (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Gazeta Sporturilor, l’attaccante della Dinamo Bucarest, Magaye Gueye, è risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping effettuato al termine del derby contro l’FCSB, valido per la Coppa di Romania, disputato il 10 febbraio. Il giocatore senegalese rischia di essere sospeso per un periodo fino a due anni, secondo il regolamento disciplinare della Federcalcio rumena (FRF), nel caso in cui la positività venisse confermata dopo una seconda analisi. Non è la prima volta che Gueye si trova al centro delle polemiche. Infatti il 30enne è stato ripreso mentre beveva in una jacuzzi con due modelle in un video diventato virale lo scorso gennaio. La volontà della Dinamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Gazeta Sporturilor, l’attaccante, Magaye Gueye, è risultatoin un controllo antidoping effettuato al termine del derby contro l’FCSB, valido per la Coppa di Romania, disputato il 10 febbraio. Il giocatore senegalese rischia di essere sospeso per un periodo fino a due anni, secondo il regolamento disciplinareFedercalcio rumena (FRF), nel caso in cui la positività venisse confermata dopo una seconda analisi. Non è la prima volta che Gueye si trova al centro delle polemiche. Infatti il 30enne è stato ripreso mentre beveva in una jacuzzi con due modelle in un video diventato virale lo scorso gennaio. La volontà...

