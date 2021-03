Vendevano igienizzanti ‘farlocchi’ in Toscana, denunciati due sanniti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nas di Livorno, all’esito di una attività di indagine incentrata al contrasto di pratiche commerciali scorrette registrate nel periodo pandemico, hanno denunciato a piede libero due persone residenti nella provincia di Benevento (63 e 33 anni) e una di Grosseto.L’accusa, per tutti e tre, è frode in commercio. Le indagini hanno preso spunto dai controlli effettuati nella provincia di Grosseto nel corso del primo lockdown, in cui erano stati svolti controlli su dispositivi di protezione e prodotti igienizzanti in vendita in farmacie, negozi di casalinghi, tabaccherie e simili. In particolare a seguito di un controllo ad un negozio di sigarette elettroniche con sede a Grosseto, il Nas aveva sequestrato oltre 50 flaconi di gel igienizzante riportante l’etichetta svapo web. Nei giorni scorsi il Nas livornese ha concluso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nas di Livorno, all’esito di una attività di indagine incentrata al contrasto di pratiche commerciali scorrette registrate nel periodo pandemico, hanno denunciato a piede libero due persone residenti nella provincia di Benevento (63 e 33 anni) e una di Grosseto.L’accusa, per tutti e tre, è frode in commercio. Le indagini hanno preso spunto dai controlli effettuati nella provincia di Grosseto nel corso del primo lockdown, in cui erano stati svolti controlli su dispositivi di protezione e prodottiin vendita in farmacie, negozi di casalinghi, tabaccherie e simili. In particolare a seguito di un controllo ad un negozio di sigarette elettroniche con sede a Grosseto, il Nas aveva sequestrato oltre 50 flaconi di gel igienizzante riportante l’etichetta svapo web. Nei giorni scorsi il Nas livornese ha concluso ...

Advertising

anteprima24 : ** Vendevano igienizzanti 'farlocchi' in Toscana, denunciati due #Sanniti ** - cinziotta73 : @il_laocoonte @giudiiiiiiiii @viro78 Giravano video su come fare in casa i disinfettanti. In un negozio vendevano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendevano igienizzanti Traffico internazionale di medicinali scoperto dai NAS e EUROPOL ... tra mascherine, guanti, kit protettivi e DPI, test diagnostici e liquidi igienizzanti, per un ... Sala Stampa EUROPOL Nel corso dell'operazione sono stati anche controllati i siti web che vendevano e ...

Coronavirus, test senza permessi: denunciati i titolari di un laboratorio di analisi ad Aprilia ... nell'11 per cento dei casi, è stata riscontrata la mancanza di prodotti igienizzanti e di ... E farmacie o erboristerie che vendevano kit di analisi sierologiche. Argomenti coronavirus coronavirus roma ...

Vendevano igienizzanti 'farlocchi' in Toscana, denunciati due sanniti anteprima24.it Vendevano igienizzanti ‘farlocchi’ in Toscana, denunciati due sanniti I carabinieri del Nas di Livorno, all’esito di una attività di indagine incentrata al contrasto di pratiche commerciali scorrette registrate nel periodo pandemico, hanno denunciato a piede libero due ...

Covid, da inizio pandemia boom anti-insonnia, antidepressivi e lassativi igienizzanti per le mani, termometri, guanti. Calo drastico invece per i farmaci per la disfunzione erettile soprattutto nel periodo in cui si era chiusi in casa, e vero e proprio tracollo per i ...

... tra mascherine, guanti, kit protettivi e DPI, test diagnostici e liquidi, per un ... Sala Stampa EUROPOL Nel corso dell'operazione sono stati anche controllati i siti web chee ...... nell'11 per cento dei casi, è stata riscontrata la mancanza di prodottie di ... E farmacie o erboristerie chekit di analisi sierologiche. Argomenti coronavirus coronavirus roma ...I carabinieri del Nas di Livorno, all’esito di una attività di indagine incentrata al contrasto di pratiche commerciali scorrette registrate nel periodo pandemico, hanno denunciato a piede libero due ...igienizzanti per le mani, termometri, guanti. Calo drastico invece per i farmaci per la disfunzione erettile soprattutto nel periodo in cui si era chiusi in casa, e vero e proprio tracollo per i ...