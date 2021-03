Sostegno a scuole per acquisto giornali e riviste: proroga scadenza al 30 aprile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bandi contributi Editoria - Articolo 1, commi 389 (istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e 390 (istituzione scolastiche di I grado), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a Sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione delle lettura critica. proroga scadenza. Nota MI 629 del 9 marzo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bandi contributi Editoria - Articolo 1, commi 389 (istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e 390 (istituzione scolastiche di I grado), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 adelle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’di uno o più abbonamenti a periodici escientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione delle lettura critica.. Nota MI 629 del 9 marzo L'articolo .

