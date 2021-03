Rassegna stampa 10 marzo 2021: terza ondata, ecco la stretta di Pasqua (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mentre il presidente Mattarella, osservando il protocollo della Regione Lazio, ha atteso il suo turno e ieri si è vaccinato, il Governo sta pensando a un nuovo lockdown stile Natale per le feste di Pasqua. Una decisione, la nuova stretta specie nei week end, per cercare di porre freno a una curva che sta risalendo per quella che rappresenta la terza ondata vera e propria. Per quanto riguarda lo sport, Juve eliminata dopo la vittoria sul Porto. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mentre il presidente Mattarella, osservando il protocollo della Regione Lazio, ha atteso il suo turno e ieri si è vaccinato, il Governo sta pensando a un nuovo lockdown stile Natale per le feste di. Una decisione, la nuovaspecie nei week end, per cercare di porre freno a una curva che sta risalendo per quella che rappresenta lavera e propria. Per quanto riguarda lo sport, Juve eliminata dopo la vittoria sul Porto. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Messaggero: 'Lazio, Lotito accusa la squadra di aver mollato dopo il pagamento degli stipendi' - DiMarzio : Buonanotte con le prime pagine dei quotidiani sportivi e non - GiorgioMantelli : RT @DonPiricoddi: Buongiorno!! sostituisco @capuanogio, a cui sono finiti i Giga, come sempre in questi casi, nel fare la rassegna stampa… - TuttoSesto : TS: #rassegnastampa nazionale e fiorentina - anteprima24 : ** Rassegna stampa 10 marzo 2021: terza ... ** -