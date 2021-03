Dopo il Dieselgate | tutto come prima

(Di giovedì 11 marzo 2021) Cinque anni fa scoppiava il: l’Agenzia statunitense per la protezione ambientale (Epa) scoprì che vetture vendute dal gruppo Volkswagen negli Stati Uniti erano state truccate per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di inquinamento da gasolio. Questo grazie a un software istallato illegalmente che permetteva di disattivare, una volta terminato il tempo necessario all’esecuzione del test per l’omologazione, i sistemi di controllo sulle sostanze inquinanti emesse. Il nuovo amministratore delegato, subentrato al precedente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Finiti gli appoggi economici per le monoposto debutta nel Gt italiano con Audi eavere vinto ... Purtroppo con illa casa tedesca deve chiudere parte dei programmi, ma per fortuna arriva ...Volkswagen,una battuta d'arresto a cauda delcinque anni fa, con l'insieme dei suoi marchi nel 2020 ha venduto - come scrive il Corriere - 9,3 milioni di macchine di cui 5,7 milioni ...Gli ostacoli: dalle norme europee di protezione dei consumatori ancora non all’altezza degli Usa alle carenze della giustizia italiana ...In Germania molte cause si sono chiuse con 250 mila clienti che hanno ottenuto il risarcimento, mentre in Italia le sentenze sono ancora in bilico ...