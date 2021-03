Cagliari, multa di 400 euro all'”Uomo Pecora” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cagliari, entra in un negozio con un costume da Pecora e la mascherina bucata. Il negazionista gridava anche “sono positivo” È accaduto a Sarroch, in provincia di Cagliari. Un Uomo, dichiaratamente negazionista, è entrato in un supermercato con indosso un costume da Pecora e con la mascherina bucata. L’intera vicenda è stata documentata dallo stesso 35enne che ha poi postato tutti sui suoi profili social. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno prontamente identificato e sanzionato il soggetto. Questa bravata gli costerà una multa di 400 euro. Come riporta il giornale locale youtg.net, il giovane è entrato in diversi locali commerciali travestito da Pecora o da Spiderman ed ha a più riprese sostenuto di essere positivo al ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021), entra in un negozio con un costume dae la mascherina bucata. Il negazionista gridava anche “sono positivo” È accaduto a Sarroch, in provincia di. Un, dichiaratamente negazionista, è entrato in un supermercato con indosso un costume dae con la mascherina bucata. L’intera vicenda è stata documentata dallo stesso 35enne che ha poi postato tutti sui suoi profili social. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno prontamente identificato e sanzionato il soggetto. Questa bravata gli costerà unadi 400. Come riporta il giornale locale youtg.net, il giovane è entrato in diversi locali commerciali travestito dao da Spiderman ed ha a più riprese sostenuto di essere positivo al ...

