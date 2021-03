Barcellona | Pjanic | «Juventus? In Champions certi errori si pagano»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Miralem, centrocampista del, ha parlato dell’eliminazione delladalla. Le sue dichiarazioni Dopo l’eliminazione indel suo, Miralemha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche l’uscita della. «Messi e Ronaldo? Sappiamo quello che hanno fatto negli ultimi anni, è incredibile. Ieri ho guardato la Juve e penso potessero fare di meglio. Mi dispiace per loro. Inglisicaro, bisogna fare qualcosina in più che in campionato». Leggi su Calcionews24.com

Miralem, centrocampista del, ha parlato dell'eliminazione della Juventus dalla Champions Champions. Le sue ...Il finale è tranquillo, Koeman inseriscee Moriba, classe 2003, addirittura, nato in Guinea. ... Dal 2006 - 07, ilnon mancava i quarti di Champions, neanche allora si aggiudicò il ...Messi fallisce il rigore del possibile 2-1 e impatta col suo Barcellona dopo il poker sporco sulla gobba dell’andata. Liverpool, altro 2-0 Il Liverpool bissa anche in casa, si fa per dire visto che s’ ...Niente da fare per i sogni di rimonta del Barcellona, è il PSG ad approdare ai quarti di finale di Champions League, forte della vittoria della gara di andata. Al Parco dei Principi finisce 1-1, a seg ...