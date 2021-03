Anna Tatangelo parla della presunta storia con Livio Cori

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Gossip: secondo i rumorssarebbero fidanzati. La cantante sui social infastidita dalle voci che circolano in Reteinfuriata per le voci di unacon, rapper che le avrebbe presentato lo stesso ex Gigi D’Alessio. È questa l’ultima bomba lanciata dal gossip, che sta spopolando in questi giorni… L'articolo Corriere Nazionale.