Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo Guarnieri In Lacrime Per La Scelta! (Di martedì 9 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Galgani litiga con Cataldo che ha provato a metterla alla prova, mentre anche Samantha è delusa da un suo corteggiatore. Tornano protagonisti anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Gemma che ha litigato con il suo nuovo pretendente Cataldo. Si è dato l’addio definitivo a Riccardo e Roberta, mentre al centro dell’attenzione c’è stata anche Samantha. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: scontro tra ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 9 marzo 2021)di: Gemma Galgani litiga con Cataldo che ha provato a metterla alla prova, mentre anche Samantha è delusa da un suo corteggiatore. Tornano protagonisti anchee Roberta Di Padua… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Gemma che ha litigato con il suo nuovo pretendente Cataldo. Si è dato l’addio definitivo ae Roberta, mentre al centro dell’attenzione c’è stata anche Samantha. Ecco i dettagli.di: scontro tra ...

