Recovery | Cingolani | “Difficile soddisfare tutti | ma abbiamo occasione unica”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Nel lavoro per la stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) “stiamo coinvolgendo tutti i ministeri perché gli sforzi non siano una somma verticale ma un impegno trasversale”, per arrivare “non a una sommatoria di indirizzi e progetti verticali ma per un cambiamento culturale”. Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, lo dice intervenendo da remoto all’evento ASviS sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Legge di Bilancio 2021.