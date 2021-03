Principe Harry, le speranze di Lady Diana per il suo futuro: "Mi auguro che..." (Di martedì 9 marzo 2021) Lady Diana sperava che in futuro i suoi figli, il Principe Harry e il Principe William, avrebbero usato la conoscenza che aveva instillato in loro. Nella sua drammatica intervista del 1995, rilasciata a BBC Panorama, Lady Diana rivelò quali erano le sue speranze nei confronti del Principe Harry e del Principe William: la Principessa di Galles sperava di aver avuto un impatto duraturo sui due giovani reali che un giorno avrebbero dovuto usare la conoscenza che aveva instillato in loro. Lady Diana confidò, al giornalista Martin Bashir, che voleva che i suoi figli, in futuro, cambiassero la monarchia: "Voglio che abbiano ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)sperava che ini suoi figli, ile ilWilliam, avrebbero usato la conoscenza che aveva instillato in loro. Nella sua drammatica intervista del 1995, rilasciata a BBC Panorama,rivelò quali erano le suenei confronti dele delWilliam: lassa di Galles sperava di aver avuto un impatto duraturo sui due giovani reali che un giorno avrebbero dovuto usare la conoscenza che aveva instillato in loro.confidò, al giornalista Martin Bashir, che voleva che i suoi figli, in, cambiassero la monarchia: "Voglio che abbiano ...

