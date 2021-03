Piste ciclabili a Genova, ora si cambia. “Ritocchi ad alcuni tracciati” (Di martedì 9 marzo 2021) Da Brignole il percorso dedicato alle due ruote green devierà in via Colombo. Modifiche in vista anche a San Fruttuoso e Foce. Più concertazione con Amt Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 marzo 2021) Da Brignole il percorso dedicato alle due ruote green devierà in via Colombo. Modifiche in vista anche a San Fruttuoso e Foce. Più concertazione con Amt

Advertising

zazoomblog : Piste ciclabili a Genova ora si cambia. “Ritocchi ad alcuni tracciati” - #Piste #ciclabili #Genova #cambia. - RosyWow : @MercurioPsi @iltrenoromalido Tranquilli, la nostra amministrazione comunale sta fornendo la città di efficaci pist… - RomaPuledrina : assurdo come vengono spesi inutilmente i soldi in bici dove in città come Roma è pericoloso usarle hanno rovinato c… - giancar48220801 : @Figliomeni_FdI @M5SRoma @FratellidItalia Si però ha fatto le piste ciclabili !!!!!cantastorie !! Grazie Raggi - ugl_di : RT @UGLConf: Piste ciclabili e sicurezza: task force Comune e autisti. Ugl Autoferrotranvieri su @ilgiornale -