“Màkari”, in tv la nuova fiction Rai girata in Sicilia con Claudio Gioè (Di martedì 9 marzo 2021) Si intitola Màkari la fiction Rai girata in Sicilia con protagonista l’attore palermitano Claudio Gioè “Màkari” è la nuova fiction che andrà in onda su Raiuno e che è stata girata tra i faraglioni e la tonnara di Scopello, in Sicilia, nel Trapanese. L’interprete principale della serie è l’attore palermitano Claudio Gioè. La serie tv sarà trasmessa per quattro puntate a partire da lunedì 15 marzo sul primo canale Rai dalle 21.25. Sullo sfondo anche la riserva dello Zingaro e Castellammare del Golfo. La fiction made in Sicily è tratta dalle opere del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021) Si intitolalaRaiincon protagonista l’attore palermitano” è lache andrà in onda su Raiuno e che è statatra i faraglioni e la tonnara di Scopello, in, nel Trapanese. L’interprete principale della serie è l’attore palermitano. La serie tv sarà trasmessa per quattro puntate a partire da lunedì 15 marzo sul primo canale Rai dalle 21.25. Sullo sfondo anche la riserva dello Zingaro e Castellammare del Golfo. Lamade in Sicily è tratta dalle opere del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la ...

Advertising

repubblica : 'Màkari', Claudio Gioè diventa giornalista-detective: 'Raccontiamo la Sicilia contemporanea': L'attore è protagonis… - TaxiDriversRoma : Màkari: la nuova serie Rai. Ecco tutte le anticipazioni in esclusiva su Taxidrivers #Makari @RaiCinema… - IlVoloversInter : RT @morena_faenza: Via @YouTube #IlVolo racconta il nuovo brano #Makari, sigla della nuova serie omonima di Rai 1 in onda in prima serata d… - Conaners91 : RT @IlVoloversInter: La sigla della nuova serie di #Rai1 #Makari è stata composta da #IgnazioBoschetto ed interpretata da #IlVolo fonte @ch… - Ilaryaa : RT @cheTVfa: ?? La sigla della nuova serie di #Rai1 #Makari è stata composta da #IgnazioBoschetto ed interpretata da #IlVolo -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari nuova Gioè detective in Sicilia (a Màkari, Trapani) sulle orme di Montalbano Decide di ritornare alle origini con la voglia di cominciare una nuova vita. A Màkari ritrova il suo amico Peppe Piccionello e incontra la bella Suleima con cui intreccia una storia d'amore. Tutti e ...

"Makari", Gioè giornalista - detective "Raccontiamo la Sicilia" ... una giovane che vive e studia a Firenze ed è a Màkari per un lavoro stagionale come cameriera. In questa nuova vita, Saverio decide di assecondare la sua antica vocazione di scrittore cui unisce il ...

Capitani il poliziesco del Lussemburgo scala la Top Ten di Netflix, scopriamo altre 5 serie tv crime “insolite” Tvblog Decide di ritornare alle origini con la voglia di cominciare unavita. Aritrova il suo amico Peppe Piccionello e incontra la bella Suleima con cui intreccia una storia d'amore. Tutti e ...... una giovane che vive e studia a Firenze ed è aper un lavoro stagionale come cameriera. In questavita, Saverio decide di assecondare la sua antica vocazione di scrittore cui unisce il ...