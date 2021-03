Il mondo dello sport scende in piazza: "Riaprire subito" (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'inno nazionale, la deposizione simbolica di una corona di fuori e il pensiero a chi è rimasto senza soldi e che per questo non è riuscito a partecipare alla manifestazione dei gestori delle palestre e dei collaboratori sportivi che si sta svolgendo a Roma. Il motto della piazza è "Riaprire subito", perché ad oggi protestano i manifestanti la serrata totale è stata inflitta solo alle palestre, mentre "bar, pizzerie, trasporti lavorano regolarmente e con molti meno controlli di quelli che potevamo fare noi". Marco, istruttore e gestore di Box Casilina tinge un quadro fosco. "Dal 26 ottobre siamo chiusi e nella busta paga di dicembre ho trovato circa 20 euro al netto dell'IRPEF. Così non si può andare avanti, nel nuovo governo non c'è neppure un delegato allo sport e il Coni non ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - L'inno nazionale, la deposizione simbolica di una corona di fuori e il pensiero a chi è rimasto senza soldi e che per questo non è riuscito a partecipare alla manifestazione dei gestori delle palestre e dei collaboratoriivi che si sta svolgendo a Roma. Il motto dellaè "", perché ad oggi protestano i manifestanti la serrata totale è stata inflitta solo alle palestre, mentre "bar, pizzerie, trai lavorano regolarmente e con molti meno controlli di quelli che potevamo fare noi". Marco, istruttore e gestore di Box Casilina tinge un quadro fosco. "Dal 26 ottobre siamo chiusi e nella busta paga di dicembre ho trovato circa 20 euro al netto dell'IRPEF. Così non si può andare avanti, nel nuovo governo non c'è neppure un delegato alloe il Coni non ...

Ultime Notizie dalla rete : mondo dello Al via Nexo +, piattaforma dedicata a arte, cultura, spettacolo Nel vastissimo mondo dello streaming arriva in Italia Nexo +, una piattaforma completamente dedicata all'arte, alla cultura, allo spettacolo, visibile con abbonamento on demand, che parte con 1500 ore di contenuti. ...

Sci alpino: CMJ, Sophie Mathiou oro iridato nello Slalom di Bansko E' arrivato questo successo, vado a fare le finali di Coppa del Mondo e mi sembra un sogno". Diciannove anni appena compiuti, valdostana di Gressan, Sophie Mathiou è il nome nuovo dello Slalom ...

"Nuraghi patrimonio umanità", coro di appelli all'Unesco Pressing trasversale per i nuraghi ‘patrimonio dell’umanità’. In vista del verdetto che arriverà a fine marzo, è coro di appelli all’Unesco affinché i siti nuragici della Sardegna, un po’ le piramidi ...

