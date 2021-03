Harry e Meghan intervista: arriva la risposta della Regina Elisabetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buckingham Palace ha diramato un comunicato stampa ufficiale dopo le dichiarazioni dei duca di Sussex L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buckingham Palace ha diramato un comunicato stampa ufficiale dopo le dichiarazioni dei duca di Sussex L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - Satori_XVII : @Failingatme @beautyqueenint4 @Indigo__Moon__ @kateperplessa - midgeonastar : e comunque sono troppo felice per Meghan e Harry, sono finalmente tranquilli, vivono una vita serena. e se ancora p… -