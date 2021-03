Cts | lockdown nei weekend in tutta Italia come a Natale | rafforzare misure zona gialla

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Corriere : ?? Restrizioni come a Natale - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: C’È ARIA DI LOCKDOWN - LE INDICAZIONI DEL CTS AL GOVERNO: MISURE STRINGENTI NEI FINE SETTIMANA E... - mummy53690440 : La stretta di Draghi: lockdown totale nel fine settimana, salta la riapertura di cinema e teatri -

Ultime Notizie dalla rete : Cts lockdown

"Non sono favorevole a ungeneralizzato ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree, aspetterei che si pronunci il. Un rafforzamento in alcune aree del Paese vi è già ...'Non sono favorevole a ungeneralizzato, ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree, aspetterei che si pronunci il. Un rafforzamento in alcune aree del Paese vi è già ...Roma, 9 mar. (LaPresse) - Un nuovo lockdown generalizzato potrebbe non servire se si riuscisse a contenere l'ondata di contagi con l'applicazione 'rigorosa' e ...L' Italia va verso nuove restrizioni delle misure anti Covid per cercare di contenere la diffusione del virus in una fase considerata ...