Chi è Angela Melillo Isola Dei Famosi 2021 | Età | Carriera e Instagram

Angela Melillo è una nota showgirl italiana di 53 anni, che negli anni si è fatta conoscere come ballerina e attrice. Conquista la notorietà grazie ai vari spettacoli del Bagaglino a cui prende parte e non manca di apparire in varie fiction Mediaset come Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Dedita, negli ultimi anni, all'attività teatrale, vedremo Angela Melillo in veste di naufraga a L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Angela Melillo? Nome: Angela Melillo Segno Zodiacale: Gemelli Età: 53 anni Data di nascita: 20 giugno 1967 Luogo di nascita: Roma Professione: showgirl, ballerina e attrice

