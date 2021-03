Basket Champions League 2020/2021, Brindisi-Pinar Karsiyaka 83-79: cronaca e tabellino (Di martedì 9 marzo 2021) Successo interno per l’Happy Casa Brindisi che batte 83-79 il Pinar Karsiyaka nella seconda giornata del gruppo I di FIBA Champions League 2020/2021. Dopo aver perso al debutto nella seconda fase, i pugliesi sono riusciti ad avere la meglio sui turchi. RECAP – Parte bene l’Happy Casa che poco dopo la prima metà di quarto doppia i turchi (16-8). Il primo periodo va in archivio con un comodo 17-10. Il secondo quarto non si discosta particolarmente da quanto visto nei primi dieci minuti del match, il Pinar resta a debita distanza anche se nel finale torna ad un possesso di ritardo con le giocate di Henry e Kennedy che trovano il modo di scardinare la difesa pugliese (35-32). Henry e M’Baye firmano il sorpasso ad inizio ripresa (35-36), ma dopo aver ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Successo interno per l’Happy Casache batte 83-79 ilnella seconda giornata del gruppo I di FIBA. Dopo aver perso al debutto nella seconda fase, i pugliesi sono riusciti ad avere la meglio sui turchi. RECAP – Parte bene l’Happy Casa che poco dopo la prima metà di quarto doppia i turchi (16-8). Il primo periodo va in archivio con un comodo 17-10. Il secondo quarto non si discosta particolarmente da quanto visto nei primi dieci minuti del match, ilresta a debita distanza anche se nel finale torna ad un possesso di ritardo con le giocate di Henry e Kennedy che trovano il modo di scardinare la difesa pugliese (35-32). Henry e M’Baye firmano il sorpasso ad inizio ripresa (35-36), ma dopo aver ...

