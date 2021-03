Apex Legends | le novità della patch note dell’evento Teoria del Caos

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 marzo 2021) Vediamo insieme tutte ledalla nuovadidedicata al nuovo eventostagione 8,del, e tutti i cambiamenti più rilevantiè arrivato anche su Nintendo Switch, ma questo non vuol dire che l’attuale stagione 8 stia rallentando la sua corsa. Dopo l’arrivonuova Leggenda Fuse, di cui Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno anche mostrato tutte le abilità in un trailer dedicato, il nuovo eventodelè pronto per sbarcare su tutte le piattaforme. L’evento inizia oggi, 9 marzo, per terminare il 23 marzo e con l’aggiornamento che ne ha dato il via sono arrivate anche tantissime ...