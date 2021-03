America’s Cup, i pronostici: è una sconfitta annunciata per Luna Rossa? (Di martedì 9 marzo 2021) Il 10 marzo alle ore 04.00 partirà la prima sfida dell’America’s Cup, contrapposte al meglio delle tredici gare sono Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand nella baia di Auckland: ossia il campo di regata “A” nei primi due giorni, ormai noto dalla conferenza stampa datata 8 marzo. Ecco i pronostici della competizione. America’s Cup, i pronostici: coppa già in bacheca secondo i media I favoriti del pronostico differiscono a seconda delle previsioni meteo ma l’Emirates Team New Zealand ha provveduto a mettersi pressione da solo, millantando una vittoria già sicura da diverso tempo. I Defenders sono sicuramente il team da battere ma scherni ed ecatombi preannunciate a Luna Rossa sono arrivate da più parti, voci importanti del campo e anche giornali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Il 10 marzo alle ore 04.00 partirà la prima sfida dell’Cup, contrapposte al meglio delle tredici gare sonoed Emirates Team New Zealand nella baia di Auckland: ossia il campo di regata “A” nei primi due giorni, ormai noto dalla conferenza stampa datata 8 marzo. Ecco idella competizione.Cup, i: coppa già in bacheca secondo i media I favoriti del pronostico differiscono a seconda delle previsioni meteo ma l’Emirates Team New Zealand ha provveduto a mettersi pressione da solo, millantando una vittoria già sicura da diverso tempo. I Defenders sono sicuramente il team da battere ma scherni ed ecatombi preannunciate asono arrivate da più parti, voci importanti del campo e anche giornali ...

Advertising

SkySport : AMERICA’S CUP Luna Rossa vs New Zealand Dal 10 marzo Su Sky Sport ? - sole24ore : Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - Corriere : Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - JackieMilton_ : RT @sole24ore: Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup - antonioachille1 : RT @sole24ore: Luna Rossa punta 100 milioni di euro sulla America’s Cup -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog