Agente Dalot: «Futuro al Milan? Più avanti se ne parlerà e vedremo cosa succederà» (Di martedì 9 marzo 2021) Carlos Gonçalves, Agente di Diogo Dalot, ha parlato del Futuro del proprio assistito. Ecco le sue parole a CM: «Al momento giusto, si parlerà anche di questo. Lui deve allenarsi al meglio e sfruttare tutte le occasioni, il resto si vedrà. Adesso non c'è nessun contatto, ma è normale. La concentrazione è tutta rivolta al campo. Più avanti se ne parlerà e vedremo cosa succederà». Sull'Europa League: «Quella di giovedì sarà una partita molto particolare per lui. In questo momento è un giocatore del Milan, in prestito dal Manchester United, ma vuole fare bene per il suo ...

